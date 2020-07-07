Южноуральцы, оставшиеся без работы, получат новые профессии

Многие профессии можно освоить дистанционно.

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В Челябинской области 1800 южноуральцев обратились в Центр занятости населения для того, чтобы получить новую профессию. Сменить род деятельности планируют официанты, бармены и специалисты колл-центров. До конца года на переподготовку планируют отправить более пяти тысяч жителей региона.

«Достаточно много мы направляем и обучаем на специальность водителей. Обучаем и станочников, есть отдельное обучение кадровиков. Есть конечно абсолютно экзотические запросы. Большое количество женщин направляем на обучение парикмахерскому делу», — рассказал начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Пройти обучение новой профессии южноуральцы могут и в дистанционном формате.

Всего в регионе с мая 2020 года потеряли работу 71 тысяча южноуральцев. Всем, кто успел отработать хотя бы 60 дней с начала 2020 года и потерял работу, полагается выплата в размере 15 тысяч рублей. Оформить ее можно на сайте «Работа в России».