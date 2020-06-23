В России статус самозанятого можно будет получить с 16 лет

С таким предложение выступил президент страны.

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Статус самозанятого можно будет получить в России не с 18, а с 16 лет. Такое предложение во время обращения к гражданам страны выдвинул Владимир Путин. По словам президента, подобной мерой смогут воспользоваться около 3 миллионов жителей России.



Глава государства подчеркнул, что полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза — с трёхсот до семисот тысяч человек. Владимир Пути напомнил, что в период эпидемии им были предоставлены меры поддержки, такие как возврат налога на профессиональный доход за прошлый год. Для его его уплаты в этом году можно использовать 12300 рублей из налогового капитала. Президент напомнил, что режим для самозанятых вводился в отдельных субъектах страны как эксперимент. Владимир Путин назвал его успешным и отметил, что с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить подобный режим.

«Люди смогут официально и спокойно работать. Также считаю — и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, — нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога»,— сказал Владимир Путин.

Отметим, что во время обращения Владимир Путин затронул не только тему самозанятых, Так, президент продлил стимулирующие выплаты медикам и увеличил с 13 до 15% налог для физлиц, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Последняя мера начнёт действовать с 1 января 2021 года.