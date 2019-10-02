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Жители Челябинской области отказываются от бумажных квитанций в пользу современных технологий: заплатить за газ теперь можно с помощью смартфона. Акцию проводит компания «НОВАТЭК» при поддержке Сбербанка. Специалисты подчеркивают, что такой способ существенно экономит время и позволяет спасать деревья от вырубки, ведь на печать квитанций для всех абонентов расходуется около 2 тонн бумаги.
На новую систему перешли уже 30 тысяч человек. Ранее поставщик голубого топлива также презентовал собственное мобильное приложение