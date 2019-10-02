Южноуральцы оплачивают счета за газ через интернет

До конца месяца клиенты «НОВАТЭКа» могут получить 1000 рублей на голубое топливо.

Послушать 00:00

Жители Челябинской области отказываются от бумажных квитанций в пользу современных технологий: заплатить за газ теперь можно с помощью смартфона. Акцию проводит компания «НОВАТЭК» при поддержке Сбербанка. Специалисты подчеркивают, что такой способ существенно экономит время и позволяет спасать деревья от вырубки, ведь на печать квитанций для всех абонентов расходуется около 2 тонн бумаги.

На новую систему перешли уже 30 тысяч человек. Ранее поставщик голубого топлива также презентовал собственное мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск» , в котором можно передавать показания и платить за голубое топливо. Сейчас возможности расширились — функция оплаты есть и в Сбербанк Онлайн, там же можно подключить ежемесячный автоплатеж.

«Главная цель нашей акции — удобство абонентов и забота об окружающей среде. В конце октября будет сформирован реестр участников акции: каждый сотый абонент станет победителем и получит приз — 1000 рублей в счет оплаты газа»,

— отмечает Ольга Финк, сотрудник компании «НОВАТЭК-Челябинск».