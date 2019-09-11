Юные футболисты поборются за приз в матчах Кубка «НОВАТЭК»

Лучшая команда будет тренироваться на оборудованном футбольном поле.

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Компания «НОВАТЭК» открывает новый, уже 8 по счету Кубок по футболу для юных спортсменов. С началом турнира, а, значит, и борьбы за главный приз — поле с искусственным покрытием на территории школы-победителя , ребят поздравили звезды отечественного футбола. С экрана проектора прозвучали поздравления и пожелания от главного тренера и игроков российской сборной. Череду напутственных теплых слов продолжили такие легенды футбола, как Алексей Смертин, Александр Панов, Дмитрий Хлестов и Евгений Ловчев — уже со сцены.

«Мы все прекрасно понимаем, что здесь, на этом футбольном поле, результат не настолько важен, насколько важны эмоции, потому что дети этими эмоциями живут на протяжении года, дожидаясь следующего розыгрыша и турнира», — отмечает обладатель награды «Лучший футболист СССР» 1972 года Евгений Ловчев.

Традиционный региональный детский футбольный турнир посетил также глава региона Алексей Текслер. Руководитель области поприветствовал юных спортсменов и даже получил небольшой подарок — футболку команды «Спартак» со своей фамилией.

«Сегодня команды будут биться за лучшие призовые места, но на самом деле они уже являются победителями. Для многих из них это шаг навстречу большому футболу», — подчеркнул Алексей Текслер.

Впереди ребят ждут захватывающие матчи и ценные подарки от компании «НОВАТЭК».