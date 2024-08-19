Южноуральцы несут медикаменты, продукты, одеяла для жителей Курской области

Сбор гуманитарной помощи продолжается

Челябинская область помогает Курской, жители которой оказались в беде из-за нападения ВСУ. За выходные более 100 южноуральцев принесли в пункт сбора помощи Народного фронта средства гигиены, продукты питания, медикаменты, теплые одеяла и подушки, детское питание, игрушки. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта региона.



Сбор гуманитарной помощи продолжается. Уточнить, какие вещи необходимы для жителей Курской области, можно по телефону 8 (351) 264-64-14. А принести их можно по адресу улица Цвиллинга, 20.

Напомним, это не первый сбор гуманитарного груза. Накануне в Курскую область отправили коробки с одеждой, средства личной гигиены, товары по уходу за детьми, продукты длительного хранения, бытовую химию, медикаменты.

Также продолжается сбор гуманитарной помощи для подшефных регионов на Донбассе. Так, медиахолдинг «Первый областной» принял участие в формировании груза для Ясиноватой, собрав для десяти детских садов 300 наборов посуды, подушки, детские стульчики, моющие средства, а также игрушки и костюмы для образовательной программы «Город профессий».