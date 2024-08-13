Жителей Курской области готовы разместить в Челябинске

Регион активно помогает пострадавшим жителям Курска

Челябинская область готова разместить у себя пострадавших в результате обстрелов ВСУ жителей Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Готовы разместить у нас в регионе жителей Курской области. И в целом помощь продолжим. Как помогаем Донбассу, Белгородской области. Только вместе справимся со всеми трудностями»,— написал он.

Накануне, 12 августа, в Курскую область из Челябинска отправилось 10 тонн гуманитарной помощи, которую на протяжении недели собирали предприниматели и неравнодушные жители региона по поручению врио секретаря генсовета «Единой России», полпреда президента на Урале Владимира Якушева и секретаря Челябинского реготделения партии, губернатора Алексея Текслера. В посылках — продукты питания, медикаменты, одежда, раскладные кровати, средства гигиены и прочие предметы первой необходимости.