Полпред в УрФО Владимир Якушев посетил Курскую область

Он доставил в регион гуманитарную помощь

Полпред в УрФО Владимир Якушев посетил Курскую область. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым он ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудил потребности пунктов временного размещения жителей.

«В большинстве ПВР созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтеров», — рассказал Владимир Якушев.

Он отметил, что «Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи со всей страны. В регионе работают волонтеры «Молодой гвардии» из разных регионов.

Владимир Якушев также доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

«Наша задача — помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтеры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области», — сказал он.