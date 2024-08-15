Общественники Челябинской области собрали и отправили гуманитарный груз в Курск

К акции присоединились некоммерческие организации, волонтеры и неравнодушные южноуральцы

Челябинская область направила гуманитарный груз жителям Курской области. Коробки с одеждой, средства личной гигиены, товары по уходу за детьми, продукты длительного хранения, бытовая химия, продукты и медикаменты — все это направлено курянам, пострадавшим от атак ВСУ, сообщает пресс-служба Общественной палаты Челябинской области.

Гуманитарный груз уже отправился в Курск! Его несколько дней собирали члены Общественной палаты Челябинской области, также подключились некоммерческие организации, волонтеры и неравнодушные южноуральцы. Целую коробку одежды собственного производства передала Екатерина Варлакова, собственница бренда дизайнерской одежды «SelSovet».

«У нас живут добрые, отзывчивые люди с большим сердцем. Буквально за несколько дней силами общественников и гражданских активистов мы собрали все самое необходимое для того, чтобы хоть немного облегчить тяготы, свалившиеся на жителей Курской области. В доставке груза неоценимую помощь нам сегодня оказали и ребята-волонтеры. В это трудное время нет ничего важнее единства и поддержки, что очень важно для восстановления морального духа и надежды», — говорит руководитель аппарата Общественной палаты Челябинской области Юлия Карпова.





Напомним, что ранее, 9 августа, председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко объявил о срочном сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области после нападения украинских вооруженных сил.