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/ Челябинцы опоздали на работу из-за мартовской метели

Челябинцы опоздали на работу из-за мартовской метели

сегодня в 09:24
  |  Общество

Снегопадом завершается первая половина марта в Челябинске. Ночью 14 марта проезжую часть и тротуары засыпало снегом — утром отправившиеся на работу жители областной столицы столкнулись с проблемами на дорогах. Автомобилисты попали в пробку, которая, по данным Яндекса, оценивается в 9 баллов. Та же проблема постигла маршрутные такси, а трамваи с северка в центр «встали» из-за схода с рельсов одного вагона. В итоге многие опоздали на работу.

Я пришел на 10 минут позже начала рабочего дня, хотя вышел из дома заблаговременно. Маршрутка ехала очень медленно. Останавливалась на каждой остановке, собирала и выпускала людей, но в салоне меньше их не становилось. Дойти до работы тоже оказалось проблемой: тротуары засыпало снегом, пришлось пробираться через сугробы. А там, где успели почистить, оказалось очень скользко. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец.

Отметим, что трамваи уже поехали, однако колесный транспорт все еще испытывает трудности. Заторы, традиционно, на проспекте Ленина и Победы, улице Труда, Худякова, Свердловском проспекте, Комсомольском, улицах Воровского и Цвиллинга, Блюхера.

Напомним, на 14 марта было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировали очень сильные осадки и гололедицу.

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Комментарии

Владислав Амелин
09:52, 14.03.2019
Ничего нового

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