/ Без снега пройдут выходные на Южном Урале

Синоптики обещают солнечную и ветреную погоду.

Прогноз погоды на выходные озвучили южноуральские синоптики. По их информации, снег уйдет с территории Челябинской области. В субботу и в воскресенье будет переменная облачность, в отдельных районах даже возможно повышение температуры до плюс 3 градусов. При этом жителям региона нужно быть внимательными на дорогах, ведь прогнозируется гололедица.

В субботу, 16 марта, в низинах прогнозируют до минус 20 градусов Цельсия, на остальной территории региона — минус 10−15, местами небольшой снег. Днем осадков не будет, обещается переменная облачность, температура — от минус 3 до плюс 2 градусов тепла. Южноуральцам нужно быть готовыми к западному ветру с порывами до 13 метров в секунду. В воскресенье, 17 марта, ночью будет минус 10−18 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3 градусов. Будет без осадков, прогнозируется гололедица. Будет юго-восточный ветер со скоростью 3−8 метров в секунду. — пояснили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске 16 марта ожидается от минус 2 до нуля градусов, 17 числа — минус 1-плюс 1. Ночью возможны заморозки до минус 16 градусов. Осадков не предвидится.