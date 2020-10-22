Южноуральцы начали тратить региональный маткапитал на новые нужды

Расширить область применения выплаты решили в 2020 году.

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Жители Челябинской области начали тратить региональный материнский капитал по новым направлениям. Ранее расходовать средства можно было на образование или медицинские услуги, но с 2020 года появились новые направления для реализации маткапитала.

«Мы продолжаем реализовывать нацпроект „Демография“, который направлен на создание благоприятных условий для жизни южноуральских семей. В целом на реализацию проекта в этом году предусмотрено порядка 5,5 миллиарда рублей, в том числе 4 миллиарда рублей — федеральный бюджет, 1,5 миллиарда рублей — областной. Областной материнский капитал — это одно из направлений регионального проекта „Финансовая поддержка семей при рождении детей“», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей южноуральцы могут направить на погашение ипотеки, строительство жилья, подключение дома к коммуникациям, оборудование скважин для водоснабжения, покупку дач и садовых участков.

Семья Гавриловых из Кыштыма уже воспользовались региональным маткапиталом. На эти средства они смогли заменить окна и расширить площадь дома.

«Мы очень рады, что в этом году столько новшеств по маткапиталу. Если раньше он был положен семьям, у которых доход ниже одного прожиточного минимума, то теперь его подняли до двух. Конечно, обрадовало и то, что размер выплаты увеличили с 63 до 100 тысяч. На эти деньги мы вставили окна. После реконструкции площадь нашего дома стала на 70 квадратных метров больше. Для нашей многодетной семьи — это очень существенно и важно», — рассказала Анна Гаврилова.

За последние девять месяцев семьи чаще всего направляли средства материнского капитала на погашение ипотеки, оплату медуслуг и образование.

Напомним, что региональный материнский капитал полагается семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, а среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 22 тысяч 166 рублей. С начала 2020 года областной маткапитал был выплачен 1 544 семьям.