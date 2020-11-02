Ежемесячные выплаты из маткапитала продлятся для южноуральцев автоматически

Подавать заявление не нужно из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

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Жители Челябинской области, получающие ежемесячные выплаты из материнского капитала, могут не писать заявления об их продлении. Автоматически выплаты будут осуществляться и дальше из-за сложной эпидемиологической обстановки на территории региона. Отметим, что ранее получать ежемесячные выплаты без заявления южноуральцы могли с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

«В соответствии с Федеральным законом № 345-ФЗ* для семей, в которых второму ребенку исполнилось один или два года в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, продление ежемесячной выплаты будет производиться автоматически до 1 марта 2021 года», — сообщили в пресс-службе ПФР по Челябинской области.

Выплаты полагаются семьям с доходом на каждого члена семьи менее 22 166 рублей, если второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. На данный момент в регионе средства из материнского капитала ежемесячно получают 2,8 тысячи владельцев сертификатов.