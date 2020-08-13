Региональный маткапитал теперь можно потратить на покупку дачи

Заксобрание поддержало инициативу губернатора.

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Сегодня, 13 августа, состоялось 62 заседание Заксобрания Челябинской области шестого созыва. Одним из рассматриваемых вопросов стала очередная социальная инициатива губернатора Алексея Текслера.

Глава региона предложил расширить возможности использования регионального материнского капитала, размер которого по его же предложению был увеличен до 100 тысяч рублей.

«Эта мера поддержки очень востребована южноуральцами. Только в 2019 году за материнским капиталом обратились 830 семей», — отметил Александр Журавлев, председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике.

Теперь же эти 100 тысяч можно также потратить на приобретение садовых или огородных земельных участков и садовых домов. Отмечается, что данный закон принят в трех чтениях.