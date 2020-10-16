В Челябинской области возобновлен заявительный порядок получения выплат из маткапитала

Ранее выплаты продлевались автоматически.

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Жители Челябинской области, получающие ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, вновь должны подать заявление для их продления. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции ранее эти выплаты продлевались автоматически. С 1 октября 2020 года вновь нужно подтвердить свои доходы и подать заявление в ПФР.

«Напомним, право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после истечения этого периода необходимо подать новое заявление. Выплата будет назначена сначала до достижения ребенком возраста двух лет, а затем — трех лет», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Таким образом, в регионе на подобные выплаты могут рассчитывать семьи, в которых ежемесячный доход на всех членов семьи за последние 12 месяцев не превышает 22 166 рублей. Подать заявление можно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, через Госуслуги, офлайн в МФЦ или ПФР.

Сейчас ежемесячные выплаты из маткапитала получают 2 844 южноуральца. На эти цели было направлено 339,9 миллиона рублей.