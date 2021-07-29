Южноуральцы выбирают победителя проекта «ЛИЦА 3»

Голосование идет до 10 сентября

Медиахолдинг «Первый областной» объявляет о начале голосования за победителя проекта «Лица 3». Кастинг завершен, 20 финалистов конкурса ждут пробы эфира и мастер-классы, а южноуральцы могут выбрать своего любимчика. Фаворит получит специальный приз от медиахолдинга «Первый областной» и станет известен на весь регион, обещают организаторы проекта.

До завершения проекта 20 финалистов пройдут еще мастер-классы и телеэфир. В это время жители Челябинской области могут проголосовать за своего фаворита.

«Отдать свой голос за самого, на ваш взгляд, талантливого, яркого и харизматичного можно на сайте 1obl.tv в разделе „Конкурсы“ с 26 июля по 10 сентября. Победителем станет тот, кто наберет больше всего „лайков“ народного жюри», — рассказали организаторы проекта.

Имя победителя традиционно будет объявлено во время телемарафона в День города Челябинска.