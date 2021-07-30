ДОМ.РФ выдаст кредит в миллиард рублей для достройки Академ Riverside в Челябинске

Компания Олега Лакницкого возведет на Университетской Набережной еще три дома

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию в размере 924 млн рублей группе компаний «Трест Магнитострой» для строительства проблемного жилого комплекса Академ Riverside в Челябинске, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Средства проектного финансирования компания направит на строительство трех домов высотой от 21 до 23 этажей на 627 квартир. Полностью жилой комплекс планируют сдать в эксплуатацию во второй половине 2022 года.

«Банк ДОМ.РФ внедряет проектное финансирование во всех регионах страны. Мы активно используем удаленные каналы подачи заявок, благодаря чему застройщики имеют возможность оперативно получить средства на реализацию проектов жилищного строительства. Мы предоставляем финансирование на максимально выгодных условиях, гарантируем содействие в рамках контрактных договоренностей до полного завершения работ», — рассказала вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф на 30 июля, более 97% жилья (1178 тыс. кв. м) в Челябинской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 1148 тыс. кв. м жилья. «Проектное финансирование от банка ДОМ.РФ обеспечит бесперебойность строительных работ и максимальную безопасность покупки жилья для будущих новоселов», — сообщил заместитель генерального директора по реализации недвижимости и маркетингу ГК «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин.

Напомним, в июне этого года Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Гринфлайт» — застройщика Академ Riverside — банкротом и открыл конкурсное производство. В 2015 году компания заморозила возведение 28 домов в жилом районе Академ Riverside, в строительство которых вложили деньги около 5 тыс. дольщиков. На сегодняшний день требования большинства из них удовлетворены. Достройкой проблемных домов занимается «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого. Сейчас в микрорайоне Академ Riverside продолжается строительство высотки № 59.1. Судя по кадрам с камеры наблюдения, объект находится в высокой степени готовности.