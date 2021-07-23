Медиахолдинг «Первый областной» выбрал 20 финалистов проекта «Лица 3»

Впереди — народное голосование

В Челябинске определились финалисты крупного проекта медиахолдинга «Первый областной» «Лица 3». Кастинг телеведущих шел два дня в торгово-развлекательном комплексе «Алмаз». Участники отбора показывали лучшие свои стороны: таланты, эрудицию, коммуникабельность и даже импровизацию.

В пятницу, 23 июля, жюри определилось со списком победителей.

В следующий этап вышли:

Колесова Екатерина Александровна

Дедовец Гульназ Ильгизовна

Босоногов Артем Антонович

Кравцов Сергей Олегович

Нестеренко Варвара Вадимовна

Саитбаталова Диана Алексеевна

Калыгина Анастасия Витальевна

Лапшина Наталья Александровна

Хребтова Елена Евгеньевна

Прессель Александра Геннадьевна

Якименкова Кристина Олеговна

Шитякова Мария Сергеевна

Курбатова Анна Сергеевна

Дегтярева София Александровна

Юнусов Артём Рамилевич

Габдрахманова Рената Ринатовна

Дизендорф Евгений Николаевич

Мухаметова Марина Равилевна

Новиков Сергей Юрьевич

Москалева Анастасия Александровна.

Впереди у финалистов еще много интересного: задания от медиахолдинга «Первый областной», мастер-классы по журналистским дисциплинам и другие мероприятия. Организаторы обещают: скучать не придется!

Чтобы быть в курсе проекта, — следите за новостями проекта на сайте 1obl. ru, в соцсетях медиахолдинга «Первый областной».

Напоминаем, с 26 июля на канале ОТВ выйдет телеверсия кастинга, а вечером этого же дня начнется народное голосование. Но о нем — чуть позже.