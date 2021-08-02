В Челябинске начал работать китайский сервис заказа такси DiDi

Агрегатор объявил набор водителей

Китайский агрегатор заказов такси DiDi открыл офис на северо-западе Челябинска. Представительство глобальной сети работает на улице Чайковского, 15. Сервис набирает водителей и планирует запустить работу через мобильное приложение в середине августа. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в челябинском офисе DiDi.

Как сообщил представитель DiDi в Челябинске, у сервиса будет свой таксопарк. Также к сотрудничеству приглашают шоферов с личными автомобилями. Они смогут принимать заказы с помощью мобильного приложения. Обещают, что минимальный доход будет от 590 рублей до 1 тысячи рублей в зависимости от занятости. Сервис будет брать комиссию с поездок в размере 15—16%. Для сравнения: комиссия в «Яндекс. Такси» — около 18%. Пассажирам обещают, что цены будут ниже, чем у конкурентов. Пока тарифная сетка сервиса находится в разработке.

DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing. В декабре 2019 года компания зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус». Головной офис организации находится в Москве.

Подробнее о запуске китайского агрегатора в Челябинска и о том, как популярные сервисы заказа такси реагируют на появление нового конкурента, читайте на сайте Bfm74.ru.