В ближайшие выходные, 26 и 27 июня, в Челябинской области продолжится массовая вакцинация граждан от коронавируса. Выездные прививочные пункты будут открыты в ТРК, поликлиниках, парках и садах. Минздрав Челябинской области опубликовал полный список мобильных пунктов, где можно поставить прививку.

Челябинск 

26 июня 

Торговый город «Алмаз», 1 этаж: 10:00—16:00 

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00 

ТРК «Родник», 10:00—16:00 

ТРК «Кольцо», 12:00—18:00 

ТРК «Горки», 10:00—14:00 

СНТ «Колющенец», 10:00—11:00

27 июня

Торговый город «Алмаз», 1 этаж 10:00—16:00 

ТРК «Родник», 10:00—16:00

ТРК «Кольцо», 12:00— 7:00

Магнитогорск 

25 июня

Парк у «Вечного огня», 17:00—19:00

26 июня 

Парк у «Вечного огня», 11:00—14:00;

СНТ «Горняк» и СНТ «Металлург-2», 9:00—12:00  

27 июня, 11:00—15:00

 ТРК «Гостиный двор», 2 этаж; 

ТРК «Семейный парк», 1 этаж; 

ТРК «Континент», 3 этаж.

27 июня 9:00—12:00 

СНТ «Горняк»; 

СНТ «Металлург-2»;

СНТ «Строителей-1»; 

СНТ «Метизник».

Миасс

26 и 27 июня 

ТРК «Слон», 12:00—16:00

 26 июня

Поликлиника, ул. Ильменская, 81, 8:00—14:00

Златоуст

26 и 27 июня

ТРК «Тарелка», 12:00—17:00

Пласт 

26 июня ТК «Раздолье», 9:00—13:00 

27 июня ТК «Карат», 9:00—13:00

Сатка 

26 июня

Привокзальная площадь п. Бердяуш, 10:00—12:00

Еманжелинск 

26 июня, ТК «Магнит», 10:00—14:00

27 июня, Приемный покой, ул. Титова, 1 9:00— 2:00

Копейск 

26 июня, ТРК «Слава», 16:00—19:00

27 июня, Поликлиника, ул. Борьбы, 34, 9:00—15:00

Кыштым 

26 и 27 июня, ТРК «Радуга», 10:00—14:00

Верхний Уфалей 

26 июня, Центральная площадь, 13:00—15:00, СНТ «Машиностроитель», 10:00—11:00

Троицк 

26 июня, Центральный рынок, 10:00—14:00 

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.

Напомним, уходящая рабочая неделя зафиксировала рекордное количество желающих вакцинироваться южноуральцев. В понедельник губернатор Алексей Текслер привился «Спутником V», а первый вице-губернатор Ирина Гехт стала первой в Челябинской области, кто прошел ревакцинацию.