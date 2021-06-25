В ближайшие выходные, 26 и 27 июня, в Челябинской области продолжится массовая вакцинация граждан от коронавируса. Выездные прививочные пункты будут открыты в ТРК, поликлиниках, парках и садах. Минздрав Челябинской области опубликовал полный список мобильных пунктов, где можно поставить прививку.
Челябинск
26 июня
Торговый город «Алмаз», 1 этаж: 10:00—16:00
Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00
ТРК «Родник», 10:00—16:00
ТРК «Кольцо», 12:00—18:00
ТРК «Горки», 10:00—14:00
СНТ «Колющенец», 10:00—11:00
27 июня
Торговый город «Алмаз», 1 этаж 10:00—16:00
ТРК «Родник», 10:00—16:00
ТРК «Кольцо», 12:00— 7:00
Магнитогорск
25 июня
Парк у «Вечного огня», 17:00—19:00
26 июня
Парк у «Вечного огня», 11:00—14:00;
СНТ «Горняк» и СНТ «Металлург-2», 9:00—12:00
27 июня, 11:00—15:00
ТРК «Гостиный двор», 2 этаж;
ТРК «Семейный парк», 1 этаж;
ТРК «Континент», 3 этаж.
27 июня 9:00—12:00
СНТ «Горняк»;
СНТ «Металлург-2»;
СНТ «Строителей-1»;
СНТ «Метизник».
Миасс
26 и 27 июня
ТРК «Слон», 12:00—16:00
26 июня
Поликлиника, ул. Ильменская, 81, 8:00—14:00
Златоуст
26 и 27 июня
ТРК «Тарелка», 12:00—17:00
Пласт
26 июня ТК «Раздолье», 9:00—13:00
27 июня ТК «Карат», 9:00—13:00
Сатка
26 июня
Привокзальная площадь п. Бердяуш, 10:00—12:00
Еманжелинск
26 июня, ТК «Магнит», 10:00—14:00
27 июня, Приемный покой, ул. Титова, 1 9:00— 2:00
Копейск
26 июня, ТРК «Слава», 16:00—19:00
27 июня, Поликлиника, ул. Борьбы, 34, 9:00—15:00
Кыштым
26 и 27 июня, ТРК «Радуга», 10:00—14:00
Верхний Уфалей
26 июня, Центральная площадь, 13:00—15:00, СНТ «Машиностроитель», 10:00—11:00
Троицк
26 июня, Центральный рынок, 10:00—14:00
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.
Напомним, уходящая рабочая неделя зафиксировала рекордное количество желающих вакцинироваться южноуральцев. В понедельник губернатор Алексей Текслер привился «Спутником V», а первый вице-губернатор Ирина Гехт стала первой в Челябинской области, кто прошел ревакцинацию.