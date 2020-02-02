Южноуральцы могут понаблюдать за редкими птицами и увидеть необычные пещеры

О красотах природы Челябинской области сняли фильм.

Послушать 00:00

Новый фильм о красотах природы сняли в Челябинской области. На кадрах можно увидеть пейзажи и обитателей Нязепетровского, Серпиевского, Варламовского, Бускульского, Брединского, Троицкого, Донгузловского заказников, а также памятника природы Травниковского бора.

«Зритель узнает о богатом животном и растительном мире этих особо охраняемых природных территорий. Побывает в удивительных пещерах, с высоты птичьего полета увидит горы, озера и степи. Заглянет в гнезда серых цапель, кудрявых пеликанов, стремительного сапсана, могучего орла-могильника, бесшумной бородатой неясыти, маленькой переливающейся яркими красками варакушки», — сообщают в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Фильм призывает жителей региона познакомиться с разнообразием территорий Южного Урала, а также бережнее относиться к природе.