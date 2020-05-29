В Кыштыме обустроят «Сугомакскую пещеру»

Работы проведут в рамках нацпроекта «Экология».

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Экологическая тропа «Сугомакская пещера» будет обустроена в Кыштыме. Работы сделают в рамках нацпроекта «Экология». Сам проект подготовили в Уральском региональном институте музейного проектирования, сообщает сайт «Кыштымский рабочий». Он был представлен в администрации Кыштымского городского округа. Работу презентовала начальник отдела экологического просвещения и туризма «Особо охраняемых природных территорий» Челябинской области Ольга Чаркина.



«Планируется установить довольно большую входную группу сразу после автостоянки на повороте у дороги. От этого места до самой пещеры будет оборудована экотропа. На ней появятся два информационных стенда со скамейками. На первом — интерактивном — разместят информацию о мраморе. На втором можно будет прочитать о фауне пещер и летучих мышах. Ещё один информационный аншлаг установят вблизи Сугомакской пещеры. По нему гости узнают о сталактитах и сталагмитах»,— цитирует «Кыштымский рабочий» Ольгу Чаркину.

Перед входом в пещеру появится крытая беседка. В первый грот можно будет спуститься по специально оборудованной лестнице. Кроме того, около ручья «Марьины слёзы» оборудуют стенд с историей возникновения водоёма, а неподалёку разместят аншлаг, посвящённый легенде о Сугомаке и Егозе.

Отметим, что пещера останется открытой для свободного посещения, но экскурсии по гротам будут проводиться за отдельную плату. Доходы направят на дальнейшее поддержание эстетичного вида экологической тропы, обустройство которой пройдёт летом. Официальное открытие запланировано в конце августа.