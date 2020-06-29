Дорогу уткам: в Златоусте птицы переходят проезжую часть по «зебре»

Прогулку пернатых запечатлели очевидцы.

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В Златоусте на улице 40-летия Победы проходящие мимо люди запечатлели очень милую картину: мама-утка гордо шла со своим паводком по городу.

Но им нужно было перейти дорогу — они воспользовались именно пешеходным переходом. Поэтому несколько человек отважно помогали самым необычным пешеходам перейти проезжую часть. Они контролировали движение этого пернатого транспортного потока, чтобы никто из утят не сбился и не выбежал, куда не нужно. Также обязательно контролировалось и движение автомобилей, чтобы предотвратить столкновение.

Семейство двигалось хоть и строго по «зебре», но на запрещенный сигнал светофора. Правда, штрафы за нарушение ПДД на этих пешеходов не распространяются.