Раненого орлана доставили в приют диких животных в Челябинске

Редкой птице поможет известный ветеринар и зоозащитник.

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Дикие птицы и животные — не редкость для Южного Урала, которая славится своей богатой природой. Но иногда и им требуется помощь, ведь бывают разные ситуации.

Так, в Озерске местные жители заметили раненого орлана-белохвоста. Это редкая птица, которая занесена в Красную книгу. Поэтому озерчане обратились в региональное министерство экологии за помощью.

«В Минэкологии обратились экоактивисты, которые сообщили, что в Озерске нашли раненого орлана. Сотрудники федерального охотнадзора изъяли птицу у жителей и передали в центр реабилитации диких животных», — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

Орлан оказался крупным, его возраст около пяти-семи лет. Обследование показало, что крылья у птицы повреждены не сильно, но пока он не может взлететь. Орлана доставили в центр реабилитации диких животных Карена Даллакяна. После выздоровления птицу отпустят на волю.