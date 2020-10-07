Южноуральцы могут поддержать создание туристического кластера в регионе

По сравнению с первоначальной задумкой проект ТРК «Горный Урал» немного изменился.

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Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России объявил о старте народного голосования. Здесь в разделе «География» жители Челябинской области могут ознакомиться с проектом сборной команды Минэкономразвития Челябинской области ТРК «Горный Урал» и, конечно же, проголосовать за него.

«По сравнению с первоначальной идеей кластера к нему было решено добавить озеро Тургояк и небольшую часть национального парка „Зигальга“ в посёлке Тюлюк»,— рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, первоначально в туристстко-рекреационный кластер должны были войти национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Аршинский заказник и река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак. На данных территориях сочетаются все виды туризма, что позволяет планировать полноценные туры летом, осенью, зимой и весной. Авторы проекта отмечают, что туристический поток может быть увеличен до 3 миллионов посетителей в год, при этом природные объекты не пострадают благодаря созданию экотроп и системы сбора и вывоза мусора.

Поддержать проект, а вместе с ним и Челябинскую область, можно здесь.