ТРК Челябинска проверили на соблюдение масочного режима

По результатам проверки составлено пять протоколов.

Послушать 00:00

В Челябинске сохраняется масочный режим, но далеко не все горожане его придерживаются. Потому мэр города Наталья Котова поручила провести проверку в магазинах и торговых комплексах на соблюдение масочного режима как покупателей, так и продавцов.

В четверг, 24 сентября, сотрудники управления по торговле и услугам совместно с сотрудниками полиции проверили 166 предприятий торговли. В результате проверки составлено пять протоколов.

«С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Однако это была не разовая акция. Теперь подобные проверки будут проводится каждый день. Помощь в проверочных мероприятиях оказывает полиция. Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 4 октября.