Южноуральцы могут поблагодарить медицинских работников, борющихся с COVID-19

Письма врачам и медсестрам можно отправить в рамках благотворительной акции «Доброе слово».

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Южноуральцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Доброе слово». Ее суть в том, что любой желающий может написать письмо со словами благодарности медицинским работникам, трудящимся «на передовой» в борьбе с COVID-19.

«Письма должны быть сложены как фронтовой треугольник, дети могут нарисовать рисунок. Вместе с волонтерами организаторы доставят и передадут каждому медицинскому работнику города и области ваше доброе слово», — сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска.

Акцию организовали представители «Союза отцов» региона. Для того чтобы ваше послание было доставлено до адресата, нужно написать письмо и отправить его по адресу: Россия, 454091, город Челябинск, улица Российская, 196, РБФ «Тёплый Дом». Кроме того, конверт со словами благодарности можно привезти в офис лично с 14:00 до 17:00.