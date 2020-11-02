Новые рекомендации в борьбе с коронавирусом большое внимание уделяют долечиванию пациентов

Юрий Семёнов рассказал о том, как развивается медицина в противостоянии COVID-19.

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Руководитель министерства здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов рассказал, как изменилась тактика борьбы с коронавирусом в регионе. По словам главы минздрава, сейчас есть уже девятая версия рекомендаций по борьбе с COVID-19. В нынешней редакции большее внимание уделено долечиванию, а также в ней учтён собственный опыт борьбы с коронавирусом.



«Есть изменения, связанные с тем, что уже набирается собственный опыт сотрудников, и вообще, наука идёт вперед в отношении коронавируса, развивается, смотрит, делает какие-то выводы. Поэтому есть изменения, больше всего они связаны с диагностикой коронавирусной инфекции, и в основном изменяются схемы лечения, то есть уже понимание эффективности того или иного препарата. Прибавляются рекомендации про реабилитацию, о базах долечивания, этому уделяется внимание»,— рассказал на брифинге по распространению коронавируса министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Также глава регионального минздрава отметил, что в рекомендациях расписываются схемы лечения, маршрутизация и реабилитация пациентов. Юрий Семёнов добавил, что при этом кардинальных нововведения в них нет.

«Очень много уделяется внимания маршрутизации пациентов, наблюдению на амбулаторном этапе. Там расписывается схема лечения, какие препараты мы можем применять. Рекомендации меняются, кардинально прямо что-то не изменилось, но появляются новые разделы, новые препараты, новые схемы»,— добавил глава минздрава Челябинской области.

Напомним, по официальной статистике минздрава Челябинской области, в регионе за сутки выявлены 169 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных возросло до 20 616, выздоровевших — до 15 199 человек.