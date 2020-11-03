В Челябинской области выявлено 20 788 случаев коронавируса

172 из них — за минувшие сутки.

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В Челябинской области за минувшие сутки выявлены ещё 172 больных коронавирусом, один из которых — школьник. Общее число случаев на вторник, 3 ноября, увеличилось до 20 788 человек, из которых больны, по данным министерства здравоохранения региона, — 4 807.



«За прошедшие сутки выписаны 82 человека. Всего 15 281 пациент выздоровел и выписан из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 824 996. За прошедшие сутки — 5 428 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Пять человек с коронавирусом умерли в Челябинской области за прошедшие сутки. Трое из них — непосредственно от болезни, у других COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

«За прошедшие сутки умерли 5 человек. От COVID-19: пациент, 53 года; пациентка, 89 лет; пациентка, 75 лет. От других причин: злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года; острый инфаркт миокарда, ковид сопутствующий — пациент, 75 лет»,— добавили представители минздрава.

До 15 ноября в Челябинской области продлили режим повышенной готовности. Также с 28 октября по всей России введён обязательный масочный режим, нарушение которого карается штрафами. По всем вопросам о COVID-19 в регионе действует горячая лини минздрава: 8 (351) 240-15-16.