169 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Из больниц выписан 71 пациент.

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Ещё 169 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Челябинской области за минувшие сутки. Среди заболевших, как отмечают в министерстве здравоохранения региона, нет школьников. Общее же число зафиксированных эпизодов заражения COVID-19 достигло отметки в 20 616 человек.



«Больных COVID-19 — 4 722 человека. За прошедшие сутки выписан 71 человек. Всего 15 199 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 819 568. За прошедшие сутки — 5 895 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Коронавирус зафиксировали у шести умерших в прошедшие 24 часа. Для двоих — мужчин 80 и 81 года — он стал основной причиной смерти. Ещё у четырёх COVID-19 выявлен как сопутствующее заболевание.

«За прошедшие сутки умерло 6 человек. От COVID-19: пациент, 81 год; пациент, 80 лет. От других причин: легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 71 год; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 62 года; сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 61 год; вич-инфекция, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 52 года»,— добавили в минздраве.

Напомним, ранее в Челябинской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, который теперь действует до 15 ноября. Также с 28 октября по всей России введён обязательный масочный режим, нарушение которого карается штрафами. Для физических лиц они составляют от 1 000 до 30 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 50 000, для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.