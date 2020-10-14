ВСК включил ряд важных сервисов в программу страхования от болезней «Индивидуальная защита»

Клиенты могут сдать тест на COVID-19 и получить консультацию врача узкого профиля.

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Страховой Дом ВСК включил в программу страхования от болезней «Индивидуальная защита» важные и полезные дополнительные сервисы. Они разработаны не только для защиты здоровья застрахованных. С их помощью можно легко разобраться в вопросах, связанных с тестированием на COVID-19 , которые сегодня действительно актуальны.

По данным Роспотребнадзора, в России уже проведено более 51 млн тестов, что связано в том числе с важностью прохождения тестирования сотрудниками, работающими в офисах компаний. Также тест обязателен после возвращения из отпуска, проведенного за границей: в этом случае люди должны оперативно сдать тест и подгрузить его на портал Госуслуг. Прибывающим, конечно, предлагается прохождение тестирования в аэропорту, но там они сталкиваются с большими очередями. Кроме того, получая результаты тестирования, люди не всегда понимают, как самостоятельно трактовать показания теста и что делать в случае подтверждения COVID-19 .

Все эти вопросы легко решаются, если есть полис Страхового Дома ВСК «Индивидуальная защита», по которому клиентам доступно тестирование на COVID-19 (ПЦР/Антитела) в лабораториях партнеров по всей территории РФ, где присутствуют диагностические центры.

В полис также включены консультации с врачами узкого профиля, которые позволяют получить профессиональную обратную связь по результатам тестирования или пройденного обследования для мужчин или женщин в рамках программы страхования. Также специалисты могут ответить на вопросы, которые волнуют людей в связи с уже имеющимися проблемами со здоровьем (поскольку программа страхования не ограничивается COVID-19 ).

Возможность страхования распространяется на людей до 65 лет и действует на всей территории России.

«Программы с сервисной составляющей, такие, как „Индивидуальная защита“, стали более востребованными. Запрос на них возник с началом пандемии, когда люди оставались дома вынужденно, не могли посетить врача и даже испытывали психологический дискомфорт от пребывания в режиме самоизоляции. Поэтому наш страховой продукт мы дополнили таким образом, чтобы учесть и эти новые потребности страхователя: по полису можно получить дистанционные консультации врачей, психологическую поддержку специалистов и лабораторную диагностику», — прокомментировал заместитель генерального директора по медицинскому страхованию, руководитель блока Медицина Страхового Дома ВСК Олег Витько.