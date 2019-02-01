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/ Южноуральцев ждут теплые выходные перед суровыми морозами

Южноуральцев ждут теплые выходные перед суровыми морозами

Природа дала жителям области шанс погулять перед холодами.
сегодня в 09:28
  |  Общество

Первые выходные в феврале порадуют южноуральцев небольшим потеплением после прошедших и предстоящих морозов. Минимальная температура в области ночью -23 градуса, в Челябинске -20. Дневная температура в субботу располагает к прогулкам и активному отдыху на улице: -9,-11 градусов, в воскресенье температура опустится до -17 градусов, на севере области до -20 градусов.

Синоптики обещают небольшой снег и в субботу, и в воскресенье. В некоторых районах Челябинской области ожидаются умеренные снегопады. На территории Южного Урала в субботу обещают юго-западный ветер, порывами 5−10 метров в секунду. Ветер в воскресенье будет северо-восточный, с отдельными порывами до 15 метров в секунду.

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