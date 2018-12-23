/ Синоптики рассказали, какая погода ожидает южноуральцев в ближайшее время

Уже в ночь на понедельник, 24 декабря, в области значительно похолодает.

На этой неделе жителей Челябинска ждет значительное похолодание. Столбики термометров могут опуститься до -28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, в ночь на понедельник, 24 декабря, в Челябинске ожидаются морозы до -25 градусов и южный ветер до 3 метров в секунду. При этом днем температура воздуха будет составлять -18 градусов. Самые низкие показатели обещают в ночь со вторника на среду и со среды на четверг — столбик термометра остановится на отметке -28 и -27 градусов. Кроме того, в ночь со среды на четверг ожидается небольшой снег.

Похожей погода будет и в Челябинской области. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается температура от -17 до -22 градусов, переменная облачность и небольшой снег. Осадки и облачная погода, по версии регионального Гидрометцентра, сохранятся и днем. А вот температура воздуха в первой день следующей недели составит от -12 до -17 градусов. Ветер юго-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров.