Южноуральцев ждет холодное начало новой недели

Синоптики пообещали минусовые температуры и метели.

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Холода не отступают от Челябинской области. Неделя на Южном Урале начнется зябко: температура ночью опустится до минус 20 — минус 25 градусов, днем поднимется до минус 9 — минус 14 градусов. В Челябинске завтра ночью ожидается до минус 23 градусов, днем — до минус 11 градусов.

«На территории региона будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, метели. В Челябинске — переменная облачность, небольшой снег», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Ветер в Челябинской области ожидается западный, от 5 до 10 метров в секунду. Днем местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.