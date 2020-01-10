Умеренным теплом порадует погода в Челябинской области в выходные

Днём температура воздуха не опустится ниже -10 градусов.

Послушать 00:00

Выходные уже не за горами, и погода вновь обещает порадовать жителей Челябинской области умеренным теплом. Рассказываем, чего стоит ожидать от погоды.

Так, в Челябинской области сегодня днём температура воздуха прогреется до −2 градусов, сообщает Челябинский гидрометцентр. К вечеру похолодает до −16, на юге области — до −21. Завтра днём, 11 января, синоптики прогнозируют от −5 до −10 градусов, ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой снег.

В ночь на 12 января погода в Челябинской области будет чуть теплее — от −12 до −17 градусов, днём воздух прогреется до −4 градусов. Ветер до восьми метров в секунду, местами небольшой снег.

В Челябинске в выходные будет чуть теплее. Сегодня днём температура воздуха прогреется до −2 градусов, в ночь на 11 января опустится до −15. В субботу ожидается до 7 ниже ноля. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.

В ночь на воскресенье, 12 января, синоптики прогнозируют похолодание до −16 градусов, днём ожидается до 5 мороза. Ветер будет юго-западным со скоростью до 8 метров в секунду. Метеорологи обещают переменную облачность без осадков.