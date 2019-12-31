Какая погода ожидает южноуральцев в первые дни нового года

Прогноз на 1, 2 и 3 января для области и города.

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1 января в регионе будет облачно с прояснениями, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката. Температура воздуха ночью −6, −11, днем — 4, возможно потепление до +1. Ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 м/с, местами порывы до 18.

2 января облачно с прояснением, снег, местами сильный. Ночью столбики термометра покажут −5, −10, днем −1, −6. Ветер западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14.

3 января переменная облачность, местами небольшой снег, ночью похолодает до −20, днем будет −9. Южный ветер сменится юго-западным и составит 3-8 м/с с порывами до 13.

В Челябинске 1 и 2 января облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит −7, −9, днем −1, −4. Юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 14, сменится западным ветром с силой 5-10 м/с.

3 января в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью температура понизится до −21, днем составит −9. Ветер юго-западный 3-8 м/с.