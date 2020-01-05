Погода в Челябинской области станет еще теплее

Помимо этого, в регионе ожидаются небольшие осадки.

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Новая неделя в Челябинской области начинается с потепления и небольших осадков. Температура воздуха в понедельник, 6 января, в регионе ночью опустится до минус 12 градусов, днем поднимется до нуля градусов. В Челябинске завтра ночью температура не опустится ниже минус 12 градусов, днем же ожидается от минус 3 до минус пяти градусов.

«На территории региона ожидается переменная облачность, в горах местами небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. В Челябинске — переменная облачность, без существенных осадков», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Завтра в Челябинской области ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер, от 3 до 8 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.