Южноуральцев с Днём пожилого человека поздравил Алексей Текслер

Глава региона отметил вклад пожилых людей в развитие области.



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Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Южноуральцев с этим праздником поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. Этот праздник объединяет людей, которые прошли большой жизненный путь, вложили силы и душу в развитие нашей страны, воспитали достойную смену детей и внуков. В этот день мы говорим „спасибо“ старшему поколению за добрый и мудрый совет, который нам помогает в трудную минуту, за бережное отношение друг к другу, уважение к традициям и глубокое понимание жизни. В ответ мы постараемся сделать так, чтобы пожилые южноуральцы всегда могли найти время и силы для внуков и правнуков, для интересных увлечений и творчества, общественных дел и личного общения», — сказал глава региона.

Также Алексей Текслер пожелал всем пожилым южноуральцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долгих лет жизни.

Отметим, что Международный день пожилых людей начали отмечать 1 октября 1991 года. Тогда он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день проводят фестивали, конференции, конгрессы, где поднимают проблемы пожилых людей. Различные организации в этот день организовывают благотворительные акции.