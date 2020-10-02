В прямом эфире на всю страну челябинский пенсионер сделал предложение

Помолвкой завершился Международный день пожилого человека.

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В Челябинском геронтологическом центре 1 октября 2020 года отпраздновали День пожилого человека. Мероприятие проходило в онлайн-режиме: была организована встреча с режиссером Анной Суриковой, певицей Сабирой Илиевой, победителем шестого сезона «Голос. Дети» Михаилом Григоряном. Концерт был организован в рамках проекта «Бабушка. Онлайн», направленного на поддержку пожилых людей, испытывающих недостаток общения в режиме самоизоляции.

«Это замечательная инициатива Общероссийского народного фронта. Такие концерты для наших бабушек и дедушек всегда большое событие. Они заранее готовятся, узнают программу. Им приятно, что их пригласили, что для них проводят такое мероприятие, это самые благодарные слушатели. Пожилые люди в условиях самоизоляции испытывают дефицит человеческого общения, а такие встречи в рамках проекта призваны его минимизировать», — прокомментировал ситуацию директор Челябинского геронтологического центра Алексей Банников.

В этот раз праздничный концерт завершился неожиданным счастливым событием. Один из жильцов центра сделал предложение руки и сердца в прямом эфире.

«После официальной части микрофон взял победитель областных конкурсов художественной самодеятельности, солист ансамбля „Поющая душа“ Николай Федорович Мотлях. Он не только от всей души поздравил всех с праздником, прочитал стихотворения, но и не постеснялся на всю страну сделать предложение своей возлюбленной Валентине Ивановне Щукиной, с которой они и познакомились в стенах геронтологического центра», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Невеста, не ожидавшая предложения, прослезилась и ответила согласием. Так, зрители и участники праздничного концерта, стали свидетелями зарождения новой семьи.