Сотрудники МВД Златоуста поздравили пожилых людей с праздником

Они вручили семьям поздравительные открытки и продуктовые наборы.

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Полицейские Златоуста, в преддверии Международного дня пожилых людей посетили тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны. Вместе с ними пенсионеров навестили представители совета ветеранов и Общественного совета. Все визиты были совершены с соблюдением всех эпидемиологических мер, а каждой семье вручили поздравительные открытки и продуктовые наборы.



«Член Общественного совета, ветеран МВД Римма Фаттахова — частый и желанный гость у ветеранов. Навещая пенсионеров, общественница желала мира и добра, узнавала, в чем нуждаются пожилые граждане, чтобы организовать для них посильную помощь. В завершение мероприятия председатель Совета ветеранов Владимир Бобылев совместно с помощником начальника ОМВД майором внутренней службы Дмитрием Рынденко и начальником отделения кадров майором внутренней службы Сергеем Тетериным отметили, что у всех навещенных 11 ветеранов хорошее самочувствие, доброжелательные отношения в семьях, комфортные условия для проживания»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, сегодня, с Международным днём пожилого человека южноуральцев поздравил губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил их вклад в развитие региона.

Международный день пожилых людей начали отмечать с 1991 года. Он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день проводят фестивали, конференции, конгрессы, на которых поднимаются проблемы пожилых людей. Также благотворительные акции готовят различные организации.