Южноуральцев радует море грибов в лесах региона

Грибники с удовольствием делятся собранным урожаем в соцсетях.

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Белые, грузди, опята и даже шампиньоны: грибники Челябинской области начали делиться своим «уловом» в социальных сетях. Ведь в этом году лето выдалось сначала жарким, а затем очень дождливым и немного холодным. Эти перепады температур отлично подходят для грибов, сезон которых уже начался.

Пользователи соцсетей рассказывают, что найти грибы можно буквально «за каждой деревней». И примерно за четыре часа собирают около 25 килограммов вкусностей.

«Сейчас обабков и сырых груздей очень много, растут в молодняках, а белых еще больше. Возле обочин много машин всегда, грибов хватит всем», — делятся несколько девушек в социальной сети.

Как доказательство — прикрепляют фото своей «добычи». Действительно, забивается грибами целый багажник автомобиля. А перечисление особенно «грибных» мест можно продолжать бесконечно.

Правда попадается очень много и плохих грибов. К примеру, коровники или же свинушки тонкие. Споры об их пригодности в пищу идут годами, но многие действительно попросту их выкидывают, хотя с виду эти грибы очень похожи на грузди.

Пользователи грибных форумов напоминают, что если вы хотите собрать белые грибы, то лучше обратить внимание на смешанные леса, где растут ели и березы. Идеальное место для белых — ельник рядом с поляной. При этом вглубь ельника можно не заходить, ведь, как правило, грибы растут всего в нескольких метрах от поляны.

А вот популярные для застолья грузди любят в меру светлые, в меру сухие участки леса, обязательно с наличием некоторого количества травы и кустарникового подлеска. Их бесполезно искать в темных, сырых уголках, на заболоченных низинах. Но нужно не забывать, что для поиска груздей нужен опыт.

«Плодовые тела нередко бывают частично или полностью скрыты под слоем грунта, так что грибнику во время сбора следует учитывать это в первую очередь. Обычно народ вооружается палочкой и ковыряет ей все подозрительные бугорки, а некоторые особо продуманные используют небольшие грабельки», — делятся опытные грибники.

Но не стоит забывать, что грибы нужно как следует обработать. Ведь лесные грибы нужно употреблять в пищу осторожно, отравление ими несет тяжелые последствия. Как правило, симптомы отравления могут проявиться в течение нескольких часов после употребления грибов. Самое главное — не заниматься самолечением, а вызвать скорую помощь.