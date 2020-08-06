Эксперт рассказал, как правильно выбирать грибы

О полезных и опасных свойствах сообщил координатор движения «Народный контроль» Вадим Воробей.

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В Челябинской области начался сезон грибов. Энтузиасты по всему региону вышли в леса в поисках свежих груздей, лисичек и подосиновиков. Однако не многие знают о том, какие именно грибы надо выбирать.



Уже сейчас в лесах региона можно найти грибников. Одна из них — Ольга Щетинина. Женщина призналась, что уже второй раз выходит в лес за добычей. И рассказала, на что стоит опираться при сборе.

«Собираем белые, подберёзовики, подосиновики. Сейчас уже есть ведро собрали. Червивых грибов очень много, сейчас очень жарко, червяки знают своё дело. Если не знаешь гриб, лучше его не брать или спрашивать. Те грибы, которые у нас растут все знают, которые не знаешь стоит не брать»,— подчеркнула Ольга Щетинина.

Секретами, но уже с научной точки зрения поделился координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей. По его словам, лучше всего срезать именно молодые грибы, поскольку они наиболее полезны для организма.

«У грибов есть особенность — чем старше гриб, тем больше он накапливает нитратов и солей. Молодой гриб является абсорбентом и очень полезным для организма, потому что выводит шлаки, а перезрелый наоборот, может внести дополнительные шлаки»,— отметил координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Также эксперт рассказал, что важным фактором является место сбора. Самая большая проблема для грибов, по словам координатора «Народного контроля» — соли тяжёлых металлов. Загвоздка заключается в том, что для их измерения нужно дорогостоящее оборудование. Меньше хлопот доставит проверка на нитраты. Допустимая норма — 40 микрограмм.