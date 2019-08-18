Южноуральцев привлекло внимание бирюзовое пятно на Тургояке

Жители Миасса бьют тревогу и выставляют снимки в соцсетях с непонятным явлением.

В Челябинской области озеро Тургояк привлекло внимание неравнодушных жителей. По словам местных, чистейший водоем Южного Урала покрывается бирюзовой коркой.

Дело в том что, на воде вблизи отеля «Фонград» появились необычные бирюзовые пятна. Отдыхающие тут же опубликовали снимки увиденного в соцсетях. Мнение местных жителей разделилось, кто-то считает, что это обычное цветение, а кто-то уверен, что это отходы отеля.

«Может это цветение началось», — заметил Алексей Крылов, подписчик.

«Что-то сбросили, скорее всего, канализационные стоки, они вызывают вот такое радужное цветение. Вода не портится сама по себе ни от чего и вдруг. Надо искать трубу», — написала Ирина Гундарева, подписчица.

«Первый областной» попробует разобраться в данной ситуации. Следите за обновлениями на сайте.