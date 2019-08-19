На Южном Урале эксперты пояснили ситуацию с бирюзовым пятном на Тургояке

Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

Министерство экологии Челябинской области взялось за изучение ситуации с водой на Тургояке. Необычные бирюзовые пятна, по мнению специалистов, оказались водорослями. Как сообщили министерстве, цветение пропадет уже через пару дней.

«Специалисты определили, что это отмершие водоросли. Такое случается: и в том году была аналогичная ситуация с цветением на Тургояке, поэтому переживать не стоит. В любом случае, мы привлекаем специалистов, чтобы те отбирали пробы воды и вели мониторинг», — пояснил Виталий Безруков, эксперт Общественной палаты Челябинской области, а также член экологического совета при Губернаторе области.

Напомним, жители города Миасс забили тревогу в соцсетях, обнаружив бирюзовые пятна на Тургояке. Вода необычного цвета появилась на берегах озера, вблизи отеля «Фонград». Тогда мнение жителей разделилось: кто-то считал, что это обычное цветение, а кто-то решил, что это сброс нечистот. В итоге, первые оказались правы.