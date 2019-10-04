Разводить в Тургояке форель запретил суд Челябинской области

Областная инстанция оставила запрет наложенный в Миассе без изменения.

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Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию по иску регионального природоохранного прокурора к ООО «золотой пляж» и Сергею Коваленко. Выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью сдало в аренду последнему понтон в акватории озера Тургояк. Коваленко на нем разместил садки и зарыбил их форелью, как выяснилось, этим он нарушил интересы Российской Федерации. Миасский городской суд 1 июля этого года вынес решение: такая деятельность в акватории памятника природы Челябинской области незаконна, а, следовательно, ее необходимо прекратить.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке гражданское дело по иску Челябинского природоохранного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО „Золотой пляж“ и Сергею Коваленко, оставил без изменения решение Миасского городского суда Челябинской области от 1 июля 2019 года, которым исковые требования удовлетворены в полном объеме», — сообщили в пресс-службе областного суда Челябинской области.

Представитель «Золотого пляжа» настаивал на отмене решения, но оно все-таки вступило в законную силу.