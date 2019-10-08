На Тургояке могут запретить запускать фейерверки

Побережье деградирует, там может и вовсе исчезнуть лес.

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На берегу озера Тургояк могут запретить фейерверки. Они опасны для деревьев — могут стать причиной лесного пожара. А еще пугают водных обитателей. Ограничить использование пиротехники попросили на совещании в правительстве региона, которое провел Алексей Текслер.

На встрече чиновников и экспертов обсуждали, как сохранить озера челябинской области. В Минэкологии отметили постоянный рост рекреационной нагрузки на озеро Тургояк. В ряде мест может исчезнуть лес в течение 20-40 лет, это ударит и по состоянию самого водоема.

Министр культуры Алексей Бетехтин отметил, что сегодня вокруг озера расположено более 400 баз отдыха, за 2017 год на берегу Тургояка отдохнули почти 500 тысяч туристов, в прошлом году их количество перевалило за миллион. В этом году ожидают еще большую цифру. Глава Минкульта предложил сделать упор на развитие экологического туризма, который сегодня пользуется спросом, а также будет приносить пользу территории береговой линии и самому озеру.

Тургояку требуется конкретная программа развития, отметил Алексей Текслер. В ней нужно прописать, где можно строить объекты для отдыха, а какая зона должна остаться нетронутой. На такую работу может потребоваться около года. Общественники предложили на это время вовсе запретить вести на берегу какую-либо деятельность. Губернатор поручил изучить, позволяет ли это закон.

«Прошу проработать данный вопрос и дать заключение о юридической возможности и о том, к каким экономическим результатам это приведет», — отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер добавил, что задача региона — сохранить Тургояк. По мнению губернатора, нужно прекратить выдавать земли на берегу под застройку.