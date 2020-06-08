Южноуральцев приглашают сыграть в «Правильный ответ» с ведущим медиахолдинга ОТВ

Викторины проходят в инстаграм-аккаунте медиахолдинга.

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Серия викторин «Правильный ответ» проходят в инстаграм-аккаунте медиахолдинга ОТВ. Принять участие в игре может любой желающий. Для этого необходимо всего лишь зайти в прямой эфир и дать правильные ответы на вопросы.

«Проверочный тур: нужно расположить ответы в нужном порядке и написать их в чат. Победители трех отборочных туров присоединятся в прямом эфире к Даниилу Вычегжанину. Участнику предстоит ответить минимум на 10 вопросов, лёгких и не очень. За каждый правильный ответ он получит один балл. На каждый ответ отводится 30 секунд, вариантов ответа нет и чат отключен во избежание подсказок», — рассказывают организаторы конкурса.

У участника будет возможность воспользоваться подсказкой «Или-или», чтобы получить два варианта ответа, один из которых будет правильным, а также подсказкой «Помощь чата», в таком случае чат включат, и зрители эфира смогут подсказать участнику. 11 вопрос проходит без подсказок, но участник может поставить все свои баллы и при правильном ответе — баллы удвоятся.

Эфир с игрой «Правильный ответ» состоится уже сегодня, 8 июня 2020 года, в 20:00 в инстаграм-аккаунте @otvfree. Принять участие в викторине может любой желающий.