ОТВ запускает «Юридическую мясорубку»

Премьера новой передачи состоится 25 июня.



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На телеканале ОТВ премьера — новое шоу «Юридическая мясорубка». В программе будут затронуты проблемы жителей Челябинска и области, а также пути их решения. Авторы передачи уверяют, что смогут решить даже самую сложную проблему.



«Есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете? „Кинула“ недобросовестная организация? Вам нужна юридическая помощь или огласка вашей истории? Программа „Юридическая мясорубка“ поможет разобраться даже в самых сложных ситуациях»,— гласит описание программы.

Первый выпуск «Юридической мясорубки» выйдет в эфире телеканала ОТВ в четверг, 25 июня, в 20:00. Сои истории в передачу может прислать абсолютно любой житель Челябинской области. Письма с жалобами или описанием проблем необходимо направлять на электронную почту pomogite74@yandex. ru, или на страницы «Инстаграме»: Lebedev_a и «Телеграме»: a_lebedev.