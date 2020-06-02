Уроженка Челябинска стала финалисткой конкурса «Мисс Москва 2020»

Ксения Слепенкова рассказал, что приняла участие в соревновании ради новых эмоций.

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Челябинка Ксения Слепенкова стала финалисткой конкурса «Мисс Москва 2020». Девушка вышла в решающий этап соревнования впервые приняв участие в конкурсе.



О том, что «Мисс Москва 2020» — первый подобный конкурс в её жизни рассказал сама Ксения. Девушка также призналась, что учится на 4 курсе МСПИ на психолога, любит средиземноморскую кухню, а ранее занималась дзюдо и хотела стать криминалистом.

«Люблю выходить из зоны комфорта, спонтанность, когда всё идёт монотонно я впадаю в депрессию. Стремлюсь к новым знаниям, саморазвитию, реализации. Хотела почувствовать себя частью конкурса, принять участие в таком масштабном событии, пройти весь путь к финалу. От конкурса жду получения новых эмоций, удовольствия, почувствовать уверенность в себе и победы»,— поделилась Ксения Слепенкова.

Отметим, что девушка также занимается благотворительностью. На странице Ксении в инстаграме можно увидеть посты с призывами о помощи нуждающимся, а в описании профиля прикреплена ссылка на благотворительную организацию.

Напомним, на прошлой неделе двух других челябинок — Анастасию Юрову и Нелли Халитдинову — также отметили в одном из конкурсов. Девушки записали клип, для которого прокатились в «ПАЗике» в халатах и с кастрюлей и выиграли приз зрительских симпатий.