Молодой человек из Челябинской области победил во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Южноуралец представил проект для городской среды из светопроводящего бетона.

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Южноуралец Артем Немчинов из Сатки победил во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». 1 июня участники представляли проекты в номинации «Мой город». В очный тур из почти 6 тысяч проектов попали всего 29, среди них и проект Артема «Архитектурный комплекс из светопроводящего бетона». Автор предполагает, что он станет отличной формой для городской среды.

«Кресла и диваны из необычного материала, которые совмещают в себе все составляющие комфортной городской среды: безопасность, игра, удобство. Подсветкой объекта сможет управлять любой желающий с помощью своего мобильного телефона, который можно будет подзарядить здесь же, на предусмотренной точке питания», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Кроме проекта Артема в конкурсе участвовали работы жителей Нижегородской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ярославской областей, Республики Мордовия и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Победителям предоставят денежные призы, информподдержку и помощь в поиске софинансирования проектов.