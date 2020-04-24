Южноуральцев приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Трансляция события пройдёт в День Победы в 4 социальных сетях.

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Региональное отделение движения «Бессмертный полк России» просит южноуральцев поддержать акцию. В условиях пандемии коронавируса для участия в «шествии» не нужно выходить на улицу, поскольку мероприятие пройдёт в формате онлайн.



Для того, чтобы принять участие в акции нужно взять в руки портреты родных, которые были участниками войны, сделать несколько фотографй или записать на видео небольшой рассказ и прислать организаторам события на почту 2020polk@mail. ru, в мессенджеры по телефону 8-919-300-10-10 или в личные сообщения сообщества «Наш Челябинск».

Челябинское региональное отделение общероссийского движения «Бессмертный полк России» распространило обращение к жителям региона. Южноуральцев призывают поддержать акцию «Бессмертный полк онлайн», чтобы 9 мая истории о поколении победителей мог услышать весь мир.

«В год 75-летия Великой Победы мы столкнулись с такой угрозой для здоровья и жизни людей, что в День Победы, 9 мая, военный парад и шествие „Бессмертного полка“ проводить нельзя. Но нашу память о подвиге дедов и праздник Великой Победы отменить невозможно. День Победы должен состояться! И это зависит только от нас — потомков победителей»,— обратились организаторы мероприятия.

Онлайн-трансляция пройдёт в День Победы 9 Мая, в 12:00, в «Инстаграме», «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках», в пабликах «Наш Челябинск», «Регион 74» и «Челябинск-online». Организаторы отмечают, что длительность видео должна быть до 20 секунд. При записи видео необходимо держать в руках фотографию своего предка-героя.